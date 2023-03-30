30.03.2023 09:16 Рита Парфенова

У Харкові жінка вбила чоловіка ножем у живіт

За нанесення тяжких тілесних ушкоджень жіні загрожує до 10 років за гратами.

. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка

За його словами, у Харкові оперативники викрили 43-річну жінку за нанесення тяжких тілесних ушкоджень своєму чоловіку. Під час конфлікту зловмисниця вдарила його ножем у живіт. Від отриманого поранення постраждалий помер.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачається позбавлення волі на строк від семи до десяти років.



