30.03.2023 08:34 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 30 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 29 по 30 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 30 березня.

Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Вовчанськ. Перевіркою виявлені пошкодження на території промислового підприємства.

Також куп’янські рятувальники здійснили перевірку обстріляного ворогом села Подоли. Там вражені дахи та вікна 2-х житлових будинків. Постраждало 3 людей.



Загалом за добу з 29 по 30 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 18 оперативних виїздів, з яких:

2 – на ліквідацію пожеж;

2 – на обстеження територій та цивільної інфраструктури, обстріляних ворогом;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

4 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 156 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям м. Ізюма доставлено 4 т. технічної води.

Раніше РЕДПОСТ писав що в Ізюмському районі, рухаючись ґрунтовою польовою дорогою поблизу м. Барвінкове, легковий автомобіль наїхав на протитанкову міну. В результаті вибуху загинули 2 людей та 2 отримали поранення. Піротехнічним розрахунком ДСНС в районі місця вибуху розчищено близько 3 км ґрунтової дороги, щоб забезпечити безпечний доступ до автомобіля спеціалізованим службам. На цій ділянці сапери знайшли і вилучили 12 протитанкових мін.







