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30.03.2023  08:27   Рита Парфенова

Ворог обстріляв більше 20 населених пунктів Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Війна в Україні
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог обстріляв 20 селищ Харківщини.
 
На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв райони населених пунктів понад 15 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них: Уди, Стрілеча, Глибоке, Красне, Піщане, Гатище, Вовчанськ, Бочкове та Комісарове.

На Куп'янському напрямку артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Колодязне, Дворічна, Западне, Петропавлівка і Кислівка.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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