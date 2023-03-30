Ворог обстріляв більше 20 населених пунктів Харківської області

Про стан бойових дій на Харківщині вранці 30 березня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
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