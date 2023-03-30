Ворог обстріляв більше 20 населених пунктів Харківської області

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Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!

Прогноз погоди у Харкові на 30 березня Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.