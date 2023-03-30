30.03.2023 07:30 Рита Парфенова

30 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.





Головна мета цього Дня – звичайно ж, привернення уваги всіх городян до такого звичайного і, здавалося б, очевидного способу відпочинку, як прогулянка парком.



Прогулянка протягом 30 хвилин на день, на думку лікарів, може мати величезну користь для здоров'я – причому не лише в плані спалювання калорій та зниження ваги, але також підвищення імунітету, зниження ризику ожиріння, діабету 2 типу та деяких видів раку. Вона також допоможе збільшити серцеву діяльність, знизити кров'яний тиск та покращити настрій.

Прикмети дня

30 березня відзначається свято Ладодіння. Цього весняного дня прийнято оспівувати матінку-природу, яка «прокидається» після довгої зими.



Перед тим, як зазивати, «загукати» весну, до Лади зверталися по дозвіл: «Благослови, мати Ладо, весну закликати!».



На Ладодіння наші предки-слов'яни раділи весні, яка прийшла на зміну довгій та холодній зимі. Природа прокидалася, оживало не тільки все навколо, а й у серці прокидалася здатність кохати. Так що святкувався як би прихід подвійного тепла – природного та душевного.



Долодійство було язичницьким святом, і його святкування супроводжувалося гарними ритуалами та обрядами. Був обряд «панування», коли дівчата кидали персні та квіти. На Ладодіння розводили високі багаття, які вважалися очисними, а попіл від них цілющим. Юнаки та дівчата водили хороводи, співали пісні, що оспівують любов та богиню Ладу. Жінки забиралися на дахи будинків та інші піднесення та закликали весну. Молодята ж дарували Ладі живі квіти, ягоди, мед.



Вважалося, що сама Лада підтримує вогонь у молодих сім'ях, стежить за тим, щоб не згасло полум'я кохання. Якщо щось траплялося не так, то варто було Ладі підкинути в осередок гілочку-другу, як почуття, що почали згасати, розгорялися з новою силою.



Лада уособлювала гармонію, ладність Душі та Тіла. Вона допомагала всьому прекрасному і витонченому. Їй завжди були притаманні лише світлі риси. Навіть на ненависть вона відповідала коханням. Відомо, що на вівтарі богині Лади – сакральному місці – освячували пологові сорочки та інші родові обереги воїнів, що йдуть на війну.



Деякі вчені вважають, що традиція піч жайворонків пішла з тих давніх часів. Тільки тоді випікали хліб у вигляді журавлів. Цих пташок не так їли, скільки використовували у вигляді оберегів протягом року. Розміщували їх якомога вище над дверима.



Від свята Лади прийшла до нас традиція дарувати жінкам квіти. У язичницькі часи Ладе у вигляді жертвопринесення подавали вінки з квітів і просто квіти. А улюбленим деревом богині Лади вважалася береза.

Також цього дня

У 1282 році через французького солдата, який образив на фестивалі в Палермо місцеву дівчину, сицилійці вирізають 2 тисячі французів, починаючи загальне повстання в Сицилії.



1746 – народився Франциско Хосе де Гойя, видатний іспанський художник.



1796 – майбутній «король математики» Карл Фрідріх Гаусс, тоді учень першого курсу Геттінгенського університету, вирішив завдання, перед яким математична наука пасувала понад дві з лишком тисячі років. Він здогадався, як побудувати правильний 17-кутник, використовуючи, до речі, лише циркуль та лінійку.



1840 – Відкрито «Земля Вілкса», яка згодом виявилася шостим материком Землі – Антарктидою.



1853 – народився Вінсент Ван Гог, голландський художник («Соняшники», «Людина з відрізаним вухом», «Відкрите кафе»).



1858 – американець Хаймен Ліпмен запатентував олівець зі стиральною гумкою на іншому кінці.



1867 – підписано договір про продаж Росією Аляски та Алеутських островів Сполученим Штатам Америки.



1896 – у четвертому томі журналу «Revue Neurologique», що вийшов у Парижі, була опублікована восьмисторінкова стаття «Спадковість і етіологія неврозів». Стаття була французькою, а її автор – мало кому відомий віденський психіатр Зігмунд Фрейд. Так світ уперше дізнався про психоаналіз.



1922 – у Києві Лесем Курбасом було створено театр-студію «Березіль». Нині це Харківський державний академічний український драматичний театр ім. Шевченка. Наразі назва «Березіль» носить мала сцена цього театру.



1937 – народився Уоррен Бітті, американський актор («Боні та Клайд») та секс-символ Голлівуду.



1945 – народився Ерік Клептон, англійський рок-музикант, композитор та актор.



1967 - на Великдень 35000 хіпі влаштували "Flower Power Love-In and Be-In" у нью-йоркському Центральному парку.



1968 – народилася Селін Діон, канадська співачка. Піднесеній нікуди за допомогою «Титаніка», їй тепер тільки й залишається, що намагатися якомога довше залишатися на плаву.



1976 – почався музичний панк-рух: на перший концерт The Sex Pistols у лондонському клубі «100» зібрався натовп із 50 осіб!



1979 – народився Анатолій Тимощук, український футболіст.



1987 – на лондонському аукціоні картину Ван Гога «Соняшники» продали за 50 млн доларів.



1992 - фільм "Мовчання ягнят" завоював п'ять призів "Оскар".



1992 – суд міста Портленд (США) виніс рішення, що зобов'язує компанію «Philip Morris» виплатити 81 мільйон доларів сім'ї курця, який помер від раку легень, який 40 років курив цигарки «Мальборо».



1994 – Pink Floyd випускають альбом The Division Bell.



1998 - британська компанія Rolls-Royce була куплена німецьким автогігантом BMW за $570 млн.



2014 – у Харкові вперше прозвучала пісня про Путіна.

Іменини відзначають:

Віктор, Гаврило, Макар, Марина, Олександр, Олексій, Павло.



