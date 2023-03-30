Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!
Овен схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Овен воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Овна. Зірки радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким... І ще раз собі!
Для Тельця дуже вдалий день! Його енергійність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використати. Будь-яка справа, за яку Телець візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Тельцю не розмінюватися на дрібниці: якщо йому щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.
Близнюкам протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом вони й так витратили чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитись та відпочити. При цьому зірки радять Близнюкам звернути увагу на сфери життя, які вони останнім часом зовсім запустили. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.
Рак перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Рак же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може неабияк дратувати, так що Раку краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.
Леву слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки радять йому зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Лева не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для нього краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.
Діва просто повинна поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Її голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Діва настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість її наздогнати.
У Терезів навряд чи буде достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє їх до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Терезів, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Терезам просування в кар'єрі та гарний дохід.
Скорпіонові пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати у Скорпіона таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, вона обіцяє принести Скорпіонові не тільки масу приємних емоцій, а й відмінний результат.
Стрілець може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник - тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Стрілець приречений на успіх, так що найкраще, що можуть зробити його опоненти, це спробувати з ним подружитися!
Козеріг перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Козерога не принесе йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Козеріг раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Козерогу протипоказана будь-яка активна діяльність – крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.
Водолій за бажання здатний досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Водолію достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. У цьому випадку його активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!
День не схиляє Риб до прояву організаторських здібностей, проте якщо вони таки візьмуться щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Рибам достатньо лише взяти на себе ініціативу та чітко розподілити завдання, що оточують охоче їм підіграватимуть та допомагатимуть.
Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
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