30.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 30 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!





Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Овен воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Овна. Зірки радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким... І ще раз собі!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Для Тельця дуже вдалий день! Його енергійність дає йому фору перед оточуючими, яку він має всі шанси блискуче використати. Будь-яка справа, за яку Телець візьметься, він зможе просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Тельцю не розмінюватися на дрібниці: якщо йому щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюкам протипоказано братися за великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом вони й так витратили чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитись та відпочити. При цьому зірки радять Близнюкам звернути увагу на сфери життя, які вони останнім часом зовсім запустили. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Рак же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може неабияк дратувати, так що Раку краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки радять йому зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Лева не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для нього краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва просто повинна поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Її голова працюватиме чітко та нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Діва настільки випереджає інших, що має періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість її наздогнати.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів навряд чи буде достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє їх до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Терезів, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Терезам просування в кар'єрі та гарний дохід.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати у Скорпіона таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, вона обіцяє принести Скорпіонові не тільки масу приємних емоцій, а й відмінний результат.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник - тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Стрілець приречений на успіх, так що найкраще, що можуть зробити його опоненти, це спробувати з ним подружитися!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Козерога не принесе йому особливої шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Козеріг раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Козерогу протипоказана будь-яка активна діяльність – крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій за бажання здатний досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у нього виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Водолію достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. У цьому випадку його активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!

Риби (20 лютого – 20 березня)

День не схиляє Риб до прояву організаторських здібностей, проте якщо вони таки візьмуться щось організувати, то результат порадує всіх! Це стосується будь-яких заходів, навіть достатньо статусних та офіційних, не кажучи вже про звичайну вечірку чи вихід у світ. Рибам достатньо лише взяти на себе ініціативу та чітко розподілити завдання, що оточують охоче їм підіграватимуть та допомагатимуть.



