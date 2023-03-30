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30.03.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 30 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

Парк Зелений Гай, Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Тепла погода — на врожайний рік.
  • Холодна погода — на затяжну весну.
  • Великі потоки води від танення снігу провіщали мокре літо.
  • Високо летять гуси — буде снігопад.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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