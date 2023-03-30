Прогноз погоди у Харкові на 30 березня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +2°...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер північно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 83%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 7%. Температура повітря +3°...+4°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 69%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +3°C). Вітер північно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 57%. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст.
Рецепт сьогоднішнього дня простий: не піддавайтеся млявості та апатії, і тоді будь-яка хвороба буде вам нічим, а будь-яке завдання – під силу!
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Незвичайне та неофіційне свято, але дуже актуальне для людей, які живуть у скаженому ритмі сучасного світу, – День прогулянки парком – відзначається щороку 30 березня.
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