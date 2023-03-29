29.03.2023 22:07 Дмитро Колонєй
Готуємо яскравий овочевий рататуй у духовці
Дуже смачна, соковита та яскрава страва, яка прикрасить будь-який стіл.
Як пише РЕДПОСТ
, класичний рататуй - це запечені в томатному соусі овочі, готувати який надзвичайно просто.
Овочевий класичний рататуй у духовці
Продукти на 6 порцій:
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Помідори 300 гр
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Кабачки 300 гр
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Баклажани 300 гр
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Часник 2 зубч.
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Рослинна олія 5 стол.
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Суміш трав (французьких 1/2 ст. арк.) 3 гр
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Перець чорний мелений за смаком
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Сіль за смаком
Соус:
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Помідори 300 гр
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Болгарський перець 300 гр
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Цибуля 1 шт.
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Рослинна олія 2 стол. (рафінований)
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Перець чорний мелений за смаком
-
Сіль за смаком
Покроковий рецепт приготування
-
Овочі добре вимити.
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Цибулю очистити від лушпиння.
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На помідорах зробіть надрізи навхрест, потім покласти їх у окріп на 2-3 хвилини.
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Зняти з помідорів шкірку і нарізати м'якоть невеликими кубиками.
-
Болгарський перець, не зрізаючи з нього плодоніжку, запекти в розігрітій до 220 ° С духовці близько 15-25 хвилин до чорних підпалин на шкірці. Можна у спеціальному рукаві. Час та температуру визначити за своєю духовкою.
-
Перець охолодіть, не виймаючи з|із| пакета, і очистіть від шкірки.
-
Видалити у перцю насіння та плодоніжку.
-
Нарізати м'якоть печеного болгарського перцю дрібними шматочками.
-
Очищену цибулю дрібно нарізати кубиками.
-
У сковороді розігріти олію.
-
Викласти цибулю, обсмажити протягом приблизно 4-5 хвилин до прозорості. Помішуючи лопаткою, щоби не пригорів.
-
Додати в сковороду нарізані помідори і гасити все на невеликому вогні близько 8-10 хвилин.
-
Додати до цибулі та помідорів подрібнений болгарський перець, посолити, поперчити, перемішати і тушкувати ще 3-5 хвилин.Підготувати решту необхідних інгредієнтів для страви.
-
Помідори, кабачки, баклажани вимити та обсушити. Баклажан краще вибирати довгастий, щоб діаметр овочів був більш-менш однаковий по всій довжині.
-
Кабачки нарізати кружальцями завтовшки приблизно 2 мм.
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Крім звичайних кабачків, можна використовувати цукіні або жовті кабачки. Якщо у ваших кабачків шкірка жорстка, зчистити її. Але бажано використовувати кабачки з ніжною шкіркою, щоби не зчищати її.
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Помідори також нарізати кружальцями.
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Баклажани нарізати кружальцями такої ж товщини, як і кабачки з помідорами, посолити та залишити на 10 хвилин, щоб вийшла гіркота.
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Потім промити баклажани холодною водою.
-
Очищений часник дрібно посікти ножем або пропустити через прес.
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У мисці змішати олію, подрібнений часник, суміш французьких трав, чорний мелений перець і сіль.
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У форму для запікання вилити весь соус.
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Форму для запікання краще брати глибше, щоб у неї повністю помістилися всі кружечки овочів. Якщо немає достатньо глибокої розрізати їх навпіл.
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Зверху викласти, чергуючи, кружечки помідорів, кабачків та баклажанів. Овочі до половини повинні бути занурені в соус.
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Зверху овочі полити олією з часником та травами.
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Накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 200 ° С духовку приблизно на 1:00. Точний час та температуру запікання визначити за своєю духовкою.
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Потім фольгу зняти та запікати овочі ще 20-30 хвилин.
Смачного!
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