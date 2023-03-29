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29.03.2023  22:07   Дмитро Колонєй

Готуємо яскравий овочевий рататуй у духовці

Дуже смачна, соковита та яскрава страва, яка прикрасить будь-який стіл.

 
Як пише РЕДПОСТ, класичний рататуй - це запечені в томатному соусі овочі, готувати який надзвичайно просто.
 

Овочевий класичний рататуй у духовці

 

Продукти на 6 порцій:

 

  • Помідори 300 гр
  • Кабачки 300 гр
  • Баклажани 300 гр
  • Часник 2 зубч.
  • Рослинна олія 5 стол.
  • Суміш трав (французьких 1/2 ст. арк.) 3 гр
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сіль за смаком

Соус:

 

  • Помідори 300 гр
  • Болгарський перець 300 гр
  • Цибуля 1 шт.
  • Рослинна олія 2 стол. (рафінований)
  • Перець чорний мелений за смаком
  • Сіль за смаком
 
 

Покроковий рецепт приготування

 

  1. Овочі добре вимити.
  2. Цибулю очистити від лушпиння.
  3. На помідорах зробіть надрізи навхрест, потім покласти їх у окріп на 2-3 хвилини.
  4. Зняти з помідорів шкірку і нарізати м'якоть невеликими кубиками.
  5. Болгарський перець, не зрізаючи з нього плодоніжку, запекти в розігрітій до 220 ° С духовці близько 15-25 хвилин до чорних підпалин на шкірці. Можна у спеціальному рукаві. Час та температуру визначити за своєю духовкою.
  6. Перець охолодіть, не виймаючи з|із| пакета, і очистіть від шкірки.
  7. Видалити у перцю насіння та плодоніжку.
  8. Нарізати м'якоть печеного болгарського перцю дрібними шматочками.
  9. Очищену цибулю дрібно нарізати кубиками.
  10. У сковороді розігріти олію.
  11. Викласти цибулю, обсмажити протягом приблизно 4-5 хвилин до прозорості. Помішуючи лопаткою, щоби не пригорів.
  12. Додати в сковороду нарізані помідори і гасити все на невеликому вогні близько 8-10 хвилин.
  13. Додати до цибулі та помідорів подрібнений болгарський перець, посолити, поперчити, перемішати і тушкувати ще 3-5 хвилин.Підготувати решту необхідних інгредієнтів для страви.
  14. Помідори, кабачки, баклажани вимити та обсушити. Баклажан краще вибирати довгастий, щоб діаметр овочів був більш-менш однаковий по всій довжині.
  15. Кабачки нарізати кружальцями завтовшки приблизно 2 мм.
  16. Крім звичайних кабачків, можна використовувати цукіні або жовті кабачки. Якщо у ваших кабачків шкірка жорстка, зчистити її. Але бажано використовувати кабачки з ніжною шкіркою, щоби не зчищати її.
  17. Помідори також нарізати кружальцями.
  18. Баклажани нарізати кружальцями такої ж товщини, як і кабачки з помідорами, посолити та залишити на 10 хвилин, щоб вийшла гіркота.
  19. Потім промити баклажани холодною водою.
  20. Очищений часник дрібно посікти ножем або пропустити через прес.
  21. У мисці змішати олію, подрібнений часник, суміш французьких трав, чорний мелений перець і сіль.
  22. У форму для запікання вилити весь соус.
  23. Форму для запікання краще брати глибше, щоб у неї повністю помістилися всі кружечки овочів. Якщо немає достатньо глибокої розрізати їх навпіл.
  24. Зверху викласти, чергуючи, кружечки помідорів, кабачків та баклажанів. Овочі до половини повинні бути занурені в соус.
  25. Зверху овочі полити олією з часником та травами.
  26. Накрити форму фольгою і поставити в розігріту до 200 ° С духовку приблизно на 1:00. Точний час та температуру запікання визначити за своєю духовкою.
  27. Потім фольгу зняти та запікати овочі ще 20-30 хвилин.
Смачного!
 
 
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Тэги:  рецепт, овочі, рататуй
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