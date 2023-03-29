29.03.2023 21:29 Дмитро Колонєй

Які податки повинні сплачувати українці у Німеччині

Особливості податкової системи Німеччини.



Які податки повинні сплачувати українці у Німеччині



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Факти, точно розрахувати суму свого податку можна за допомогою калькулятора на сайті brutto-netto-rechner.info

Як заповнити податкову декларацію (Steuererklärung)

Податкова декларація потрібна для того, щоб подати інформацію про найважливіший для вас податок — на прибуток. Його ви оплачуєте з доходу, який заробили протягом року. Це може бути заробітна плата (якщо ви найманий працівник), дохід (якщо ви є самозайнятою особою), а також, наприклад, відсотки, які нараховуються на заощадження, чи дохід від здачі житла в оренду.

Декларація подається до податкової інспекції (Finanzamt) раз на рік.

Чи маєте ви подавати декларацію, залежить від різних факторів. Основне правило таке: самозайняті й підприємці подавати її зобов'язані й повинні особисто подбати про інформацію, яка надається податковій інспекції, про свої доходи й перерахувати всі необхідні податки.

Якщо ви є найманим працівником, то все це зробить за вас працедавець — податок буде вирахувано із заробітної плати. В цьому випадку, як правило, ви не повинні подавати податкову декларацію. Але навіть якщо ви не зобов'язані цього робити, подати декларацію можна з власної ініціативи (так може з'ясуватися, що минулого року ви переплатили і зможете повернути частину грошей).

Податок на прибуток сплачується з семи видів доходів:

від фрілансу; від трудової діяльності за наймом від діяльності приватних підприємств з сільського й лісового господарства з капіталу з оренди і найму а також з інших доходів, зазначених у Законі про податок на прибуток, наприклад, з пенсії.

На деякі доходи податок на прибуток не сплачується. Сюди відносяться

з-поміж іншого, допомога з догляду за дитиною (Elterngeld), допомоги з безробіття, допомоги BAföG чи стипендії. Те ж правило стосується тих, чий дохід не перевищує основний неоподатковуваний мінімум (Grundfreibetrag), який коригується щороку і на сьогодні становить 9984 євро (за 2022 рік).

Зверніть увагу: якщо ви прописані в Німеччині, то повинні сплачувати податки на всі доходи. Сюди можуть відноситись і ті доходи, які ви заробили за кордоном. Щоб вам не довелося сплачувати податки двічі, існує так звана Угода про уникнення подвійного оподаткування (Doppelbesteuerungsabkommen). Детальну інформацію про неї ви знайдете на сайті Федерального міністерства фінансів німецькою й англійською мовами.



