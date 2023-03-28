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28.03.2023  21:57   Дмитро Колонєй

Готуємо печиво "Великодні гнізда"

Поступово готуємося до свята, що наближається.

Як пише РЕДПОСТ, Великдень наближається, а отже, поступово прикидаємо, що можна приготувати. Цей оригінальний, красивий і смачний рецепт не залишить байдужим як близьких на сімейному святі, там і гостей або тих, кому ви вирішите подарувати коробочку цих солодощів.
 

Печиво "Великодні гнізда"

Продукти:

Для тесту:

  • борошно - 250 г,
  • вершкове масло - 170 г,
  • цукрова пудра - 100 г,
  • какао-порошок - 40 г,
  • яйце - 1 шт.,
  • розпушувач -1/2 ч.л.,
  • дрібка солі.

Для начинки:

  • вершки 33% і вище - 100 г,
  • шоколад - 100 г,
  • кольорові цукерки драже.

Покроковий рецепт приготування

  1. З'єднуємо в мисці просіяне борошно, цукрову пудру, какао-порошок, розпушувач, сіль - перемішуємо до однорідності.
  2. До сухих інгредієнтів кладемо м'яке вершкове масло.
  3. Перетираємо руками до стану крихти.
  4. Додаємо яйце.
  5. Замішуємо тісто, яке зрештою не повинно липнути до рук. Борошно різне, тому якщо воно таки липне, то можна ще додати пару ложок борошна. Зліпити з|із| тесту кульки, поставити на ніч в холодильник. Вони повинні добре охолонути.
  6. Наступного дня з кульок робимо гнізда, на одне гніздо потрібно 2 кульки, які треба пропустити через часнику.
  7. Сформувати гніздо та за допомогою кришки від пляшки зробити в центрі поглиблення.
  8. Перенести заготовки печива на лист, застелений пекарським папером, поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
  9. Поки дбають гнізда, зробимо крем. Вершки вилити в миску і довести до кипіння в мікрохвильовій печі або на плиті, але не кип'ятити.
  10. Відразу покласти шоколад, поламаний шматочками, добре перемішати до однорідності.
  11. Вийняти печиво з духовки, остудити, наповнити поглиблення шоколадним кремом.
  12. Зверху покласти кольорове драже або те, що ви знайдете у вашому супермаркеті, схожими на яйця.
Смачного!
 
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Тэги:  рецепт, печиво, великдень
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