28.03.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Готуємо печиво "Великодні гнізда"
Поступово готуємося до свята, що наближається.
Як пише РЕДПОСТ
, Великдень наближається, а отже, поступово прикидаємо, що можна приготувати. Цей оригінальний, красивий і смачний рецепт не залишить байдужим як близьких на сімейному святі, там і гостей або тих, кому ви вирішите подарувати коробочку цих солодощів.
Печиво "Великодні гнізда"
Продукти:
Для тесту:
-
борошно - 250 г,
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вершкове масло - 170 г,
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цукрова пудра - 100 г,
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какао-порошок - 40 г,
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яйце - 1 шт.,
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розпушувач -1/2 ч.л.,
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дрібка солі.
Для начинки:
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вершки 33% і вище - 100 г,
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шоколад - 100 г,
-
кольорові цукерки драже.
Покроковий рецепт приготування
-
З'єднуємо в мисці просіяне борошно, цукрову пудру, какао-порошок, розпушувач, сіль - перемішуємо до однорідності.
-
До сухих інгредієнтів кладемо м'яке вершкове масло.
-
Перетираємо руками до стану крихти.
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Додаємо яйце.
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Замішуємо тісто, яке зрештою не повинно липнути до рук. Борошно різне, тому якщо воно таки липне, то можна ще додати пару ложок борошна. Зліпити з|із| тесту кульки, поставити на ніч в холодильник. Вони повинні добре охолонути.
-
Наступного дня з кульок робимо гнізда, на одне гніздо потрібно 2 кульки, які треба пропустити через часнику.
-
Сформувати гніздо та за допомогою кришки від пляшки зробити в центрі поглиблення.
-
Перенести заготовки печива на лист, застелений пекарським папером, поставити в розігріту до 180 градусів духовку на 15 хвилин.
-
Поки дбають гнізда, зробимо крем. Вершки вилити в миску і довести до кипіння в мікрохвильовій печі або на плиті, але не кип'ятити.
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Відразу покласти шоколад, поламаний шматочками, добре перемішати до однорідності.
-
Вийняти печиво з духовки, остудити, наповнити поглиблення шоколадним кремом.
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Зверху покласти кольорове драже або те, що ви знайдете у вашому супермаркеті, схожими на яйця.
Смачного!
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