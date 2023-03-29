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29.03.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 29 березня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.

Харкывський зоопарк

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 15%. Температура повітря +3°...+2°C (відчувається як +5°C). Вітер південно-західний, 5 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 740 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 6%. Температура повітря +4°...+5°C (відчувається як +3°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 68%. Атмосферний тиск 744 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як +2°C). Вітер західний, 6 м/с. Вологість повітря 61%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 29 березня була тепла, сонячна погода, то і весна вся обіцяла бути теплою.
Туман вранці — до дощового літа.
Йде сніг чи дощ — чекайте на поганий урожай.

 


Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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