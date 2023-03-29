Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Каверза сьогоднішнього дня – нестримність на язик, яка може обернутися проблемами. Щоб уникнути конфліктів, стежте за своїми словами, діями та навіть думками!
Овен, можливо, захоче внести у своє життя різноманітність, наприклад, організувати якусь поїздку, але ситуація вимагатиме його присутності вдома. День схиляє його до того, щоб провести його на своїй звичній території, але провести не як завжди, а виявивши винахідливість. Запросити до себе близьких та друзів, влаштувати тематичну вечірку, приготувати що-небудь надзвичайне – у Овна вдасться розфарбувати свій день веселими фарбами, навіть не виходячи за поріг.
Пристрасть Тільця до зміни місць досягне апогею! Він буде готовий скористатися будь-яким приводом, аби зірватися з насидженого місця та втекти. Навколишнім буде неважко підбити його на будь-яку авантюру, на кшталт участі у заході, відрядження тощо, якщо вона буде пов'язана з поїздкою чи зміною декорацій. Втім, і сам Телець буде винахідливий із цього приводу. він здатний вигадати собі масу невідкладних справ, ніяк не пов'язаних з сидінням на роботі або вдома.
День схиляє Близнюків до пригод, причому бажано у теплій компанії близьких за духом людей. Якщо оточуючі самі не запропонують їм варіантів розважитись, у Близнюках прокинеться талант організатора, і вони швидко придумають із ким, коли і куди їм можна піти. Весела вечірка, велика сімейна вечеря, вилазка до парку або на пікнік – програма у Близнюків може бути великою. Але найкраще, що можуть вони зробити, – провести час з тим, кого люблять.
Раку буде важко приховати якісь думки та почуття в собі – всі вони будуть написані у нього на обличчі. Більше того, Рак і сам не проти озвучити їх вголос, незалежно від того, чи варто це робити чи краще промовчати, позбавивши оточуючих непотрібних подробиць. Загалом для Рака практично немає заборонених тем. А вже чекати від нього словесної пощади, якщо він чимось невдоволений, і зовсім не варто: він не має наміру згладжувати гострі кути!
Лев здатний заражатися емоціями оточуючих, особливо позитивними. День не схиляє його до того, щоб активно проявляти себе і грати на публіку. Зате Лев буде чудовим глядачем, здатним гідно оцінити будь-яку виставу, що розгортається довкола. Зірки радять Леву спеціально відвідувати ті місця, де життя б'є ключем і де він може досхочу поспостерігати за оточуючими.
Допитливість та творчі здібності Діви не знають меж! Стримувати цей порив не варто, навпаки, Діві давно настав час задовольнити свою цікавість з низки питань. Чи йдеться про знайомство з якоюсь людиною або про те, щоб подивитися новий фільм, зробити нову зачіску або посидіти за столиком у новому кафе – зірки радять Діві скористатися нагодою і наважитися на експеримент! Навіть якщо все пройде не так вже й гладко, вона не залишиться в накладі, адже її цікавість у результаті буде задоволена.
Терези здатні буквально розриватися тим, що їм доводиться робити, і тим, чого вони хотіли б. Їм буде складно дотриматися балансу. З одного боку, невідкладні справи вимагатимуть від них багато часу і сил, з іншого ж – думки Терезів будуть неймовірно від цих справ далекі! Вони можуть постійно посилати повідомлення друзям, будувати плани на вільний час або просто витати в хмарах… Найрозумнішим рішенням тут буде: по можливості, відкласти поточні справи і витратити день на навчання та підвищення свого професійного рівня – це саме те, що буде у вас виходити найкраще, і згодом принесе добрі плоди.
Скорпіон буде затребуваний як ніколи! Його телефон буде буквально розриватися від дзвінків, а кількість людей, які хочуть поділитися з ним радістю, ідеями, плітками, страшними таємницями або просто поплакатися в жилет і вбити час за балаканею, вийде за всі розумні межі. Втім, сам Скорпіон почуватиметься у гущавині спілкування як риба у воді: його комунікаційні здібності та почуття гумору знаходяться на висоті.
Стрілець буде жорстко налаштований! Навколишні дізнаються про це відразу, як тільки захочуть вирішити з ним якесь питання. Навіть невинне заперечення він здатний перетворити на дискусію, давлячи на співрозмовника і змушуючи з собою погодитися. Єдине, що вибачає Стрільця у такій поведінці, – його щирість: починаючи суперечку, він вірить, що намагається вберегти опонента від помилок. Найцікавіше, що багато в чому це справді так.
Найкращою музикою для вух Козерога стане іноземна промова! Вона нагадає йому, що є далекі країни, де він ще не бував, і що непогано було б спланувати свою відпустку (неважливо, скільки до неї ще залишилося). Зірки радять Козерогу підготувати плацдарм для подорожі: вивчити тури, полазити сайтами і, можливо, навіть зробити в агентство пару дзвінків. Це допоможе Козерогу змиритися із сірими буднями та отримати заряд екзотики на тиждень уперед.
Підвищена емоційність не дасть Водолію спокійно всидіти на місці, йому захочеться новизни та експериментів: що-небудь у житті зробити по-новому та подивитися, до чого це приведе! Майданчиком для експерименту може стати будь-яка дрібниця, будь-яка справа, що стала звичкою. Один і той же маршрут на роботу, меню на обід, коло спілкування або манера проводити вільний час - все це Водолій здатний змінити, внісши в життя непередбачуваність і поставивши її з ніг на голову! Це може призвести до цікавих наслідків та змін.
Риби мають шанс отримати запрошення на якийсь пафосний захід! Ну а якщо вони такого запрошення не отримають, їм є сенс самим докласти всіх зусиль для того, щоб вибратися у світ. Зірки у цей день наділяють Риб спокійною впевненістю у собі, світлою головою та комунікабельністю, тож вони зуміють показати себе у всій красі та зав'язати корисні знайомства. Навколишні будуть зачаровані їх м'яким натиском, почуттям гумору та вмінням впливати на розмову.
Каверза сьогоднішнього дня – нестримність на язик, яка може обернутися проблемами. Щоб уникнути конфліктів, стежте за своїми словами, діями та навіть думками!
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Уночі очікується дрібний дощ. Протягом усього дня, починаючи з ранку, опадів не передбачається.
Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято - День самопізнання.
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