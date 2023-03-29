29.03.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 29 березня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Каверза сьогоднішнього дня – нестримність на язик, яка може обернутися проблемами. Щоб уникнути конфліктів, стежте за своїми словами, діями та навіть думками!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овен, можливо, захоче внести у своє життя різноманітність, наприклад, організувати якусь поїздку, але ситуація вимагатиме його присутності вдома. День схиляє його до того, щоб провести його на своїй звичній території, але провести не як завжди, а виявивши винахідливість. Запросити до себе близьких та друзів, влаштувати тематичну вечірку, приготувати що-небудь надзвичайне – у Овна вдасться розфарбувати свій день веселими фарбами, навіть не виходячи за поріг.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Пристрасть Тільця до зміни місць досягне апогею! Він буде готовий скористатися будь-яким приводом, аби зірватися з насидженого місця та втекти. Навколишнім буде неважко підбити його на будь-яку авантюру, на кшталт участі у заході, відрядження тощо, якщо вона буде пов'язана з поїздкою чи зміною декорацій. Втім, і сам Телець буде винахідливий із цього приводу. він здатний вигадати собі масу невідкладних справ, ніяк не пов'язаних з сидінням на роботі або вдома.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День схиляє Близнюків до пригод, причому бажано у теплій компанії близьких за духом людей. Якщо оточуючі самі не запропонують їм варіантів розважитись, у Близнюках прокинеться талант організатора, і вони швидко придумають із ким, коли і куди їм можна піти. Весела вечірка, велика сімейна вечеря, вилазка до парку або на пікнік – програма у Близнюків може бути великою. Але найкраще, що можуть вони зробити, – провести час з тим, кого люблять.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку буде важко приховати якісь думки та почуття в собі – всі вони будуть написані у нього на обличчі. Більше того, Рак і сам не проти озвучити їх вголос, незалежно від того, чи варто це робити чи краще промовчати, позбавивши оточуючих непотрібних подробиць. Загалом для Рака практично немає заборонених тем. А вже чекати від нього словесної пощади, якщо він чимось невдоволений, і зовсім не варто: він не має наміру згладжувати гострі кути!

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев здатний заражатися емоціями оточуючих, особливо позитивними. День не схиляє його до того, щоб активно проявляти себе і грати на публіку. Зате Лев буде чудовим глядачем, здатним гідно оцінити будь-яку виставу, що розгортається довкола. Зірки радять Леву спеціально відвідувати ті місця, де життя б'є ключем і де він може досхочу поспостерігати за оточуючими.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Допитливість та творчі здібності Діви не знають меж! Стримувати цей порив не варто, навпаки, Діві давно настав час задовольнити свою цікавість з низки питань. Чи йдеться про знайомство з якоюсь людиною або про те, щоб подивитися новий фільм, зробити нову зачіску або посидіти за столиком у новому кафе – зірки радять Діві скористатися нагодою і наважитися на експеримент! Навіть якщо все пройде не так вже й гладко, вона не залишиться в накладі, адже її цікавість у результаті буде задоволена.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези здатні буквально розриватися тим, що їм доводиться робити, і тим, чого вони хотіли б. Їм буде складно дотриматися балансу. З одного боку, невідкладні справи вимагатимуть від них багато часу і сил, з іншого ж – думки Терезів будуть неймовірно від цих справ далекі! Вони можуть постійно посилати повідомлення друзям, будувати плани на вільний час або просто витати в хмарах… Найрозумнішим рішенням тут буде: по можливості, відкласти поточні справи і витратити день на навчання та підвищення свого професійного рівня – це саме те, що буде у вас виходити найкраще, і згодом принесе добрі плоди.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон буде затребуваний як ніколи! Його телефон буде буквально розриватися від дзвінків, а кількість людей, які хочуть поділитися з ним радістю, ідеями, плітками, страшними таємницями або просто поплакатися в жилет і вбити час за балаканею, вийде за всі розумні межі. Втім, сам Скорпіон почуватиметься у гущавині спілкування як риба у воді: його комунікаційні здібності та почуття гумору знаходяться на висоті.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець буде жорстко налаштований! Навколишні дізнаються про це відразу, як тільки захочуть вирішити з ним якесь питання. Навіть невинне заперечення він здатний перетворити на дискусію, давлячи на співрозмовника і змушуючи з собою погодитися. Єдине, що вибачає Стрільця у такій поведінці, – його щирість: починаючи суперечку, він вірить, що намагається вберегти опонента від помилок. Найцікавіше, що багато в чому це справді так.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Найкращою музикою для вух Козерога стане іноземна промова! Вона нагадає йому, що є далекі країни, де він ще не бував, і що непогано було б спланувати свою відпустку (неважливо, скільки до неї ще залишилося). Зірки радять Козерогу підготувати плацдарм для подорожі: вивчити тури, полазити сайтами і, можливо, навіть зробити в агентство пару дзвінків. Це допоможе Козерогу змиритися із сірими буднями та отримати заряд екзотики на тиждень уперед.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Підвищена емоційність не дасть Водолію спокійно всидіти на місці, йому захочеться новизни та експериментів: що-небудь у житті зробити по-новому та подивитися, до чого це приведе! Майданчиком для експерименту може стати будь-яка дрібниця, будь-яка справа, що стала звичкою. Один і той же маршрут на роботу, меню на обід, коло спілкування або манера проводити вільний час - все це Водолій здатний змінити, внісши в життя непередбачуваність і поставивши її з ніг на голову! Це може призвести до цікавих наслідків та змін.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби мають шанс отримати запрошення на якийсь пафосний захід! Ну а якщо вони такого запрошення не отримають, їм є сенс самим докласти всіх зусиль для того, щоб вибратися у світ. Зірки у цей день наділяють Риб спокійною впевненістю у собі, світлою головою та комунікабельністю, тож вони зуміють показати себе у всій красі та зав'язати корисні знайомства. Навколишні будуть зачаровані їх м'яким натиском, почуттям гумору та вмінням впливати на розмову.



