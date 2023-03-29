29.03.2023 07:30 Рита Парфенова

29 березня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 29 березня відзначають незвичайне свято - День самопізнання.





Що таке самопізнання? Якщо коротко і зрозуміло, то самопізнання - це осягнення свого істинного «Я». Якщо раптом ви все ще не зважилися на такий відповідальний крок у своєму житті, сьогодні саме час.



Сядьте наодинці зі своїми думками і намагайтесь зрозуміти свої особливості, бажання і переваги.

Прикмети дня

У Савин день, 29 березня, селяни оглядали вози, за потреби оновлювали оглоблі, колеса та ободи.



За традицією впрягали коня в воз і проїжджали до околиці та назад до будинку. Вважалося, що такий шлях несе успіх у справах на літній період. Крім того, дивилися якесь колесо заскрипить. Якщо переднє ліве – треба чекати проблем зі здоров'ям, якщо переднє праве – гроші стануть, якщо заднє ліве – борги замучають, якщо заднє праве – удача сама в руки прийде.



Савин день був гарний для ворожіння. Одним із них було таке. Потрібно було витягнути з колоди карт усі трефи, перетасувати їх дев'ять разів, кажучи при цьому: «Трефи трефові, вся ваша трефна рать, дайте мені (ім'я) знати, що на мене чекає, що чекає, що мені на мою долю випадає?» Потім дістати навмання з колоди три карти. Кожна з витягнутих карток означала таке: туз – добробут; король – розташування важливих вам осіб; жінка – випробування; валет - приниження; десять – перемога, гроші; дев'ять – співчуття, вона, любов; вісім – сльози, незаслужена образа; сім - підступність, вдавання; шість – дрібна вигода.

Також цього дня

У 1561 народився Санторіо Санкторіус, італійський лікар, анатом, фізіолог, який першим використовував термометр і вимірювач пульсу.



1638 – шведські лютерани заснували перше постійне поселення європейців у Делавері.



1696 – Ісаак Ньютон був призначений директором Лондонського монетного двору з величезною на той час платнею – 2000 фунтів на рік.



1778 – англійський капітан Джеймс Кук став першим європейцем, який висадився на острові Ванкувер.



1848 - Ніагарський водоспад зупинився більш ніж на 30 годин, тому що на річці Ніагара утворилися крижані пробки.



1867 - в Англії прийнято Північноамериканський акт про створення Канади.



1871 – королева Вікторія відкрила Альберт Холл у Лондоні, в якому виступали не лише зірки опери, а й The Beatles та The Rolling Stones.



1912 – дослідник Антарктиди Р. Скотт зробив свій останній запис у щоденнику, не дійшовши кілька кілометрів до своєї базової станції.



1940 – банк Англії випустив перші паперові гроші з новим високим ступенем захисту від підробки. З того моменту в папір, на якому друкувалися банкноти, почала впроваджуватися тонка металева нитка.



1957 – народився Крістофер Ламберт (справжнє ім'я – Крістоф Гі Дені Ламбер), французький кіноактор, який прославився роллю горця Дункана МакЛауда.



1973 – завершено виведення американських військ та їх союзників із Південного В'єтнаму: останній американський солдат залишив розорені землі. Саме тому сьогодні відзначають День ветеранів в'єтнамської війни.



1974 - американський космічний корабель Mariner 10 зробив фотографії планети Меркурій.



1974 – в Китаї, на околицях міста Сіань, місцеві жителі випадково виявили «Теракотову армію», поховану понад 2000 років тому. Місцеві селяни копали колодязь, коли випадково виявили глиняних воїнів. Під землею опинилося близько 9 тисяч постатей вагою 135 кілограмів кожна.



1998 – на початок всесвітньої виставки «Експо-98» у Лісабоні було відкрито найдовший міст Європи – міст Васко да Гама. Його відкриття також було присвячене, як це випливає з назви, до 500-річчя першої подорожі Васко да Гама.



2004 – Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія вступили до НАТО

Іменини відзначають:

Денис, Іван, Олександр, Омелян, Павло, Роман, Трохим, Юліан.



