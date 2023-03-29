Ракетний удар та пожежі в екосистемі: оперативна обстановка на Харківщині від ДСНС

Протягом доби з 28 по 29 березня 2023 року пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 26 березня.
Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у м. Богодухів. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражені дахи та вікна житлових будинків, господарчі споруди. Постраждав один чоловік.
З 22 пожеж, що трапились за добу, 19 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 17 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.
За добу з 28 по 29 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 36 оперативних виїздів, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 116 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Раніше РЕДПОСТ писав, що вдень 28 березня окупанти здійснили ракетний удар по місту Богодухів.
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