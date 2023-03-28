28.03.2023 17:20 Віталій Хінєвіч

Про наслідки ракетного удару по Богодухову, повідомили правоохоронці

Вдень 28 березня окупанти здійснили ракетний удар по місту Богодухів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Ворожі ракети влучили на територію приватного житлового сектору.

Внаслідок цього постраждав 73-річний чоловік, він отримав контузію. Його госпіталізували до лікарні. Також були пошкоджені дахи та вікна будинків, частково пошкоджено дитячий садок.

За попередніми даними, вороги використовували дві ракети С-300. Наслідки ворожої ракетної атаки фіксували прокурори спільно зі слідчими Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Порушено кримінальну справу згідно з частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 28 березня 2022 року у селі Веселе Харківського району на місцевому кладовищі правоохоронці ексгумували труп 81-річного чоловіка.



