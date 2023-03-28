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28.03.2023  17:18   Дмитро Колонєй

На Харківщині зникла жінка по дорозі на роботу

На Харківщині розшукують 48-річну Ніну Ричкову.

Зникла по дорозі на роботу 48-річна Ніну Ричкова. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, вранці 28 березня 2023 року у бірюзовій куртці, чорихі кросівках із чорною сумкою вийшла зі свого будинку у Краснокутську на роботу та зникла зеленоока та світловолоса Ніна Ричкова 1985 року народження. Жінка має повну статуру та зріст близько 165 см.  
 
До теперішнього часу на роботу жінка не прийшла. Наразі її місцезнаходження не відоме. Мобільний телефон вимкнутий.
 
Якщо комусь відома будь-яка інформація про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: 102, 0986134354, 0971606291.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові зникла дівчина зробила все, щоб її не знайшли.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  зникла жінка, розшук, харків
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