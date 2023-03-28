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28.03.2023  14:27   Дмитро Колонєй

У Харкові зникла дівчина зробила все, щоб її не знайшли

Підлітка з Салтівки розшукували правоохоронці Харкова.

Зробила все, щоб її не знайшли, зникла дівчина у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 27 березня 2023 року о 21:48 до харківських правоохоронцв звернулася мати дівчинки, із проханням допомогти знайти 16-річну доньку.  Жінка спілкувалася з нею ще минулого дня. Тоді дівчина повідомила телефоном, що заночує у подруги.
 
Але, коли через деякий час матір зателефонувала донці, її телефон був вимкнений. Вдома вона також не з’явилась. Жінка почала пошуки самостійно, але потім звернулася до поліції.
 
Поліцейські знайшли дівчину. Вона увесь цей час перебувала у свого знайомого, а телефон вимкнула.
 
Поліцейські повернули неповнолітню додому та провели з нею та родиною профілактичну бесіду.
 

 


Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  зникла дівчина, пошук, харків, розшук
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