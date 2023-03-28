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28.03.2023  14:45   Віталій Хінєвіч

Медичні потяги Укрзалізниці перевезли понад 3 тисячі людей

У рамках співпраці Укрзалізниці, Міністерства охорони здоров’я та незалежної міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів» за понад рік повномасштабної війни медичним потягом-госпіталем було перевезено 3 034 пацієнти, з них 147 — діти.

поїзд
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
У Міністерстві зазначили, що перший 4-вагонний медичний поїзд для евакуації поранених цивільних вдалося обладнати в найкоротші терміни, технічне оснащення та екіпірування рейсів здійснила організація «Лікарі без кордонів». На сьогодні це вже сотий рейс. 
 
Важливо, що такі евакуаційні потяги здійснювали медичну евакуацію як цивільних пацієнтів з мінно-вибуховими та іншими, повʼязаними з війною, травмами, а також пацієнтів із хронічними захворюваннями, які потребують лікування та подальшої реабілітації. Крім того, потяг-госпіталь дозволяє евакуювати хворих, поранених і травмованих громадян, які потребують спеціальних умов і підтримки стабільного стану до місця призначення.
 
Медичні потяги вивозили поранених з Донеччини та Харківщини, Дніпра, Запоріжжя, Києва та півдня України. 
 
Зараз склад потягу нараховує 8 вагонів. У медичному поїзді є окремий вагон інтенсивної терапії з апаратом УЗД, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень із потоком кисню до 60 л/хв, дефібриляторами, аналізаторами i-STAT, кардіомоніторинговою системою, інфузійними помпами, є повноцінні палати та повний спектр необхідних медикаментів. 
 
Крім того, у потязі працює медична команда, зокрема анестезіологи, кардіологи, лікарі медицини невідкладних станів, медичні сестри реанімаційного відділення, медичні сестри загального профілю, помічники медичних сестер, а також логіст та перекладач. 
 
Перший такий медичний потяг був запущений ще у березні. З того часу Укрзалізниця разом із Лікарями без кордонів змогла забезпечити більш технічно досконалий медичний потяг. 
 
Маршрут та деталі курсування потягу не розголошуються з міркувань безпеки медиків та тих, кого евакуюють.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зростає, проте епідпоріг не перевищений.
 

Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина, укрзалізниця
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