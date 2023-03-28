28.03.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Медичні потяги Укрзалізниці перевезли понад 3 тисячі людей

У рамках співпраці Укрзалізниці, Міністерства охорони здоров’я та незалежної міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів» за понад рік повномасштабної війни медичним потягом-госпіталем було перевезено 3 034 пацієнти, з них 147 — діти.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

У Міністерстві зазначили, що перший 4-вагонний медичний поїзд для евакуації поранених цивільних вдалося обладнати в найкоротші терміни, технічне оснащення та екіпірування рейсів здійснила організація «Лікарі без кордонів». На сьогодні це вже сотий рейс.

Важливо, що такі евакуаційні потяги здійснювали медичну евакуацію як цивільних пацієнтів з мінно-вибуховими та іншими, повʼязаними з війною, травмами, а також пацієнтів із хронічними захворюваннями, які потребують лікування та подальшої реабілітації. Крім того, потяг-госпіталь дозволяє евакуювати хворих, поранених і травмованих громадян, які потребують спеціальних умов і підтримки стабільного стану до місця призначення.

Медичні потяги вивозили поранених з Донеччини та Харківщини, Дніпра, Запоріжжя, Києва та півдня України.

Зараз склад потягу нараховує 8 вагонів. У медичному поїзді є окремий вагон інтенсивної терапії з апаратом УЗД, кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень із потоком кисню до 60 л/хв, дефібриляторами, аналізаторами i-STAT, кардіомоніторинговою системою, інфузійними помпами, є повноцінні палати та повний спектр необхідних медикаментів.

Крім того, у потязі працює медична команда, зокрема анестезіологи, кардіологи, лікарі медицини невідкладних станів, медичні сестри реанімаційного відділення, медичні сестри загального профілю, помічники медичних сестер, а також логіст та перекладач.

Перший такий медичний потяг був запущений ще у березні. З того часу Укрзалізниця разом із Лікарями без кордонів змогла забезпечити більш технічно досконалий медичний потяг.

Маршрут та деталі курсування потягу не розголошуються з міркувань безпеки медиків та тих, кого евакуюють.

Раніше РЕДПОСТ писав, що кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зростає , проте епідпоріг не перевищений.



