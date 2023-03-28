28.03.2023 10:20 Рита Парфенова

Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли медики

Кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зростає, проте епідпоріг не перевищений.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ, за період з 20 по 26 березня 2023 року з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2853 особи, з них 836 (29,3%) дітей віком до 17 років.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 17,5% як за рахунок дітей – на 11,5%, так і дорослих – на 20,2% ймовірно за рахунок захворюваності на COVID-19.



Показник захворюваності становить 108,97 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.



Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 27,2% – 286 осіб (проти 225 осіб), що становить 10,0% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 51 дитина (17,8%).



Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 223,04 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (22,40 на 100 тис. населення).



Летальні випадки грипу не зареєстровано.



Загалом з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 68036 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 2598,58), з них дітей – 21027 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 4925,16). Госпіталізовано 4505 осіб (6,6% від числа захворілих), з них дітей – 1096 осіб (24,3% від числа госпіталізованих).

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 березня.



