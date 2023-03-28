Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли медики

Кількість захворілих на грип та ГРВІ останнім часом зростає, проте епідпоріг не перевищений.
У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зростання захворюваності на 17,5% як за рахунок дітей – на 11,5%, так і дорослих – на 20,2% ймовірно за рахунок захворюваності на COVID-19.
Показник захворюваності становить 108,97 на 100 тис. населення, що не перевищує показника епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.
Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем збільшилась на 27,2% – 286 осіб (проти 225 осіб), що становить 10,0% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 51 дитина (17,8%).
Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Красноградському районі – 223,04 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському (22,40 на 100 тис. населення).
Летальні випадки грипу не зареєстровано.
Загалом з початку епідсезону на грип та ГРВІ в області захворіло 68036 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 2598,58), з них дітей – 21027 осіб (інт. показник на 100 тис. населення – 4925,16). Госпіталізовано 4505 осіб (6,6% від числа захворілих), з них дітей – 1096 осіб (24,3% від числа госпіталізованих).
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 27 березня.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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