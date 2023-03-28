28.03.2023 10:07 Рита Парфенова

Весняне "прибирання" спричинило 7 пожеж за добу на Харківщині

З 12 пожеж, що трапились за добу, 7 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, загальна площа, випалена вогнем, склала біля 4 га. Горіла торішня суха трава, гілля, чагарники та очерет.

Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за спалювання рослинних залишків передбачаються штрафи та навіть позбавлення волі.



