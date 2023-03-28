У Харкові неповнолітня два дня тому пішла з дому та не повернулася

Дівчина розшукується РУП № 2 ГУНП в Харківській області.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, встановлюється місцезнаходження Анастасії Романової, 2006 року народження. Дівчина 26 березня пішла з дому та не повернулась.
Прикмети Анаставії: зріст близько 166 см, худорлявої статури, чорне волосся, карі очі, в зубах брекети.
Була одягнена в чорну куртку з капюшоном, чорні широкі джинси, білі кросівки, мала при собі чорну сумку.
«Шановні громадяни, якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами: (057) 738-30-24, 067-656-36-27, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами», – звертаються правоохоронці.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують 50-річного Дмитра Іванського.
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Якщо є можливість, відпочиньте. Іноді організму потрібно розслаблятися, щоб накопичити енергію для майбутніх трудових подвигів.
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