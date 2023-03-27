27.03.2023 19:36 Дмитро Колонєй

Допоможіть знайти: повертаючись з Харкова зник чоловік

На Харківщині розшукують 50-річного Дмитра Іванського.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на пошуковий загін "Мілена", 50-річний худорлявий мешканець с. Ржавець Харківського району 185 см зросту з світло-русявими волосами, сіро-зеленими очами у камуфляжній куртці, темних брюках та взутті та синьо-білій шапці з помпоном, шрамом на голові та чорними зубами поїхав до Харкова.

О 20:15 26 березня 2023 року на Південному вокзалі у Харкові поінформував, що буде прямувати у Валки. Останній раз була звістка від нього 0 9:37 27 березня і з того моменту зник.

Тих, хто знають, де знаходиться чоловік, просять поінформувати за номерами 068-777- 0-112 або 102.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківські патрульні допомогли жінці, яка блукала вулицями міста.



