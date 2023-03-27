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27.03.2023  19:07   Дмитро Колонєй

Містян запрошують до обговорення перейменування вулиць та сквера у Харкові

У Харкові пропонують присвоїти топонімам імена загиблих захисників України та видатних українців.


Містян запрошують до обговорення перейменування вулиць та сквера у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мова йде про перейменування чотирьох вулиць та присвоєння імені одному скверу. Обговорення проводитиметься у формі електронної консультації на сайті Харківської міської ради. 
 

Зокрема пропонується:

  • вул. Плеханівську перейменувати на вул. Георгія Тарасенка;
  • вул. Державінську - на вул. Дмитра Коцюбайла;
  • вул. Броненосця «Потьомкін» - на вул. Олега Громадського;
  • вул. Студентську - на вул. Василя Тація;
  • скверу на вул. Конторській (навпроти будинку №5) пропонують дати ім’я Влади Черних. 
 
Детальніше ознайомитися з пакетом пропозицій та долучитися до обговорення можна за посиланням.
 
Також подати свою пропозицію щодо перейменування топонімів можна, надіславши листа за адресою: пл. Конституції, 7; електронною поштою: [email protected] або за тел.: (057) 760-73-69. Строк подання пропозицій - до 28 квітня 2023 року включно.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ  писав, що у Харкові перейменували 18 вулиць та їхні нові назви.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  перейменування, вулиці, харків
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