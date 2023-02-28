У Харкові перейменували 18 вулиць: нові назви

У Харкові перейменували вісімнадцять вулиць, назви яких пов'язані з російською федерацією.
Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.
Вісімнадцяти топонімам дали нові назви, а вул. Кремлівську прибрали з карти міста, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації.
Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що до обговорення нових назв залучили громадськість, провівши онлайн-опитування.
«Нові назви підтримали від 78% до 90% респондентів, які брали участь у голосуванні. Ключові принципи, якими керуються у цій роботі, - відновлення історичних назв, формування топонімічних ансамблів, впровадження декомунізації та дерусифікації топонімічного простору міста», - наголосив мер Харкова.
Пропозиції щодо перейменування топонімів розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради. До обговорення нових назв долучили громадськість, провівши онлайн-опитування. Робота зі зміни назв топонімів, пов’язних з рф, триватиме й надалі.
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка.
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