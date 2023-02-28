28.02.2023 14:25 Рита Парфенова

У Харкові перейменували 18 вулиць: нові назви

У Харкові перейменували вісімнадцять вулиць, назви яких пов'язані з російською федерацією.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Вісімнадцяти топонімам дали нові назви, а вул. Кремлівську прибрали з карти міста, оскільки на ній немає забудови, яка потребує адресації.



Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що до обговорення нових назв залучили громадськість, провівши онлайн-опитування.



«Нові назви підтримали від 78% до 90% респондентів, які брали участь у голосуванні. Ключові принципи, якими керуються у цій роботі, - відновлення історичних назв, формування топонімічних ансамблів, впровадження декомунізації та дерусифікації топонімічного простору міста», - наголосив мер Харкова.

Перейменували наступні топоніми:

Iндустріальний район

вул. Івана Сусаніна – вул. Каяльська

пров. Сусаніна Івана – пров. Студеноцький

Kиївський район

вул Челюскінців – вул. Петропавліська (відродження історичної назви)

Нoвобаварський район

вул. Московська – вул. Ірпінська

в-д Московський – в-д Волноваський

вул. Новомосковська – вул. Червоної Калини

вул. Північно-кавказька – вул. Гостомельська

в-д Північно-кавказький – в-д Бучанський

Салтівський район

вул. Кабардинська – вул. Лісової Пісні

вул. Маломосковська – вул. Козацької Слави

Cлобідський район

пров. Брянський – вул. Холодноярська

вул. Середньо-уральська – вул. Пушкарна

пров. Середньо-уральський – пров. Пушкарний (відродження історичної назви)

в’їзд Середньо-уральський – в’їзд Пушкарний (відродження історичної назви)

Хoлодногірський район

вул. Революції 1905 року – вул. Кузінська (відродження історичної назви)

пров. Старомосковський – вул. Тероборонівська

Шeвченкiвcький

вул. Рязанська – ул. Ірининська (відродження історичної назви)

Пропозиції щодо перейменування топонімів розробили представники Харківської топонімічної групи, Центру краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька, Харківської соціологічної мережі та відділу топоніміки Харківської міської ради. До обговорення нових назв долучили громадськість, провівши онлайн-опитування. Робота зі зміни назв топонімів, пов’язних з рф, триватиме й надалі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка.



