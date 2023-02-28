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28.02.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Харківський університет запрошує на новий курс програмування

З березня ХНУРЕ розпочинає новий курс по ознайомленню з новітньою мовою програмування GoLang.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський національний університет радіоелектронники.
 
Повідомляється, що кожного четверга для школярів 10-11 класів будуть проходити безкоштовні онлайн заняття. Курс проводить старший викладач кафедри Програмної інженерії Олійник Олена Володимирівна.
 
Доєднатися можна за посиланням. Учнів будуть чекати цікаві лекції та нові завдання, а у підсумку кожен зможе зробити власний веб-сайт.
 
Гурток “Юний IT-шник” функціонує на базі кафедри Програмної інженерії ХНУРЕ за партнерської підтримки компанії Sigma Software.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські фігуристи виступатимуть на Чемпіонаті світу-2023.
 

Источник:   Харківський національний університет радіоелектронники
 Тэги:  освіта, харків
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