28.02.2023 14:41 Дмитро Колонєй

Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, - Ігор Терехов

У Харкові розроблять комплексний підхід для вирішення проблемних питаннь підприємців, які ведуть торгівлю у переходах метро.



Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, на засіданні позачергової сесії Харківської міської ради заначив наступне:

«Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, але в цьому питанні не може бути безладу. Зі свого боку, ми надали канікули всім підприємцям, які не могли працювати, коли метрополітен використовувався як бомбосховище. І зараз опечатуються кіоски, які не мають договірних відносин з метрополітеном, але вони працюють, використовуючи енергоресурси метро. Я дуже уважно розібрався в цих питаннях, і ми з кожним шукатимемо порозуміння. Це буде зважений підхід, щоб не постраждали ні бюджет, ні підприємці», - наголосив Ігор Терехов.

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