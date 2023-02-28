    
Главная Новини Харкова Бізнес Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, - Ігор Терехов
28.02.2023  14:41   Дмитро Колонєй

Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, - Ігор Терехов

У Харкові розроблять комплексний підхід для вирішення проблемних питаннь підприємців, які ведуть торгівлю у переходах метро.


Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, - Ігор Терехов
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов, на засіданні позачергової сесії Харківської міської ради заначив наступне: 
 
«Ми всіляко підтримуємо малий та середній бізнес, але в цьому питанні не може бути безладу. Зі свого боку, ми надали канікули всім підприємцям, які не могли працювати, коли метрополітен використовувався як бомбосховище. І зараз опечатуються кіоски, які не мають договірних відносин з метрополітеном, але вони працюють, використовуючи енергоресурси метро. Я дуже уважно розібрався в цих питаннях, і ми з кожним шукатимемо порозуміння. Це буде зважений підхід, щоб не постраждали ні бюджет, ні підприємці», - наголосив Ігор Терехов.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові з’явиться ліцей імені Данила Дідіка
 
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, метро, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.02 Дороги та транспорт Ігор Терехов розповів про перспективу розвитку транспортної артерії на вулиці Весніна та електротранспорт 28.02 Влада «Неможливо відокремити район від решти міста»: Ігор Терехов про відновлення Північної Салтівки 28.02 Влада Ігор Терехов прокоментував перейменування вулиць міста
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 