28.02.2023 14:00 Рита Парфенова

У Харкові з’явиться ліцей імені Данила Дідіка

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка.

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.



Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це було зроблено, щоб привести тип навчального закладу у відповідність до вимог законодавства та вшанувати пам'ять колишнього учня школи №11 Данила Дідіка, який загинув внаслідок терористичного акту 22 лютого 2015 року, нагородженого посмертно орденом «За мужність» III ступеня.



«На минулій сесії я дав доручення присвоїти школі №11 ім'я Данила Дідіка та поставити крапку у всіх розмовах на цю тему. Сама війна поставила цю крапку», - наголосив Ігор Терехов.



Також мер повідомив, що на топонімічній комісії розглядаються різні варіанти увічнення пам'яті колишніх учнів навчальних закладів Харкова, які загинули внаслідок російської агресії, - меморіальні дошки, шкільні музеї, перейменування вулиць тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради прийнято рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.



