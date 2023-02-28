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28.02.2023  14:00   Рита Парфенова

У Харкові з’явиться ліцей імені Данила Дідіка

Харківську спеціалізовану школу І-ІІІ ступенів №11 з поглибленим вивченням окремих предметів перепрофілювали та перейменували на Харківський ліцей №11 імені Данила Дідіка.

Харківську школу №11

Як повідомляє РЕДПОСТ, відповідне рішення було ухвалене 28 лютого на позачерговій сесії Харківської міської ради.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, це було зроблено, щоб привести тип навчального закладу у відповідність до вимог законодавства та вшанувати пам'ять колишнього учня школи №11 Данила Дідіка, який загинув внаслідок терористичного акту 22 лютого 2015 року, нагородженого посмертно орденом «За мужність» III ступеня.

«На минулій сесії я дав доручення присвоїти школі №11 ім'я Данила Дідіка та поставити крапку у всіх розмовах на цю тему. Сама війна поставила цю крапку», - наголосив Ігор Терехов.

Також мер повідомив, що на топонімічній комісії розглядаються різні варіанти увічнення пам'яті колишніх учнів навчальних закладів Харкова, які загинули внаслідок російської агресії, - меморіальні дошки, шкільні музеї, перейменування вулиць тощо.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на сесії міськради прийнято рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік.

 


Источник:   ХМР
 Тэги:  сесія, школа, харків, перейменування
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