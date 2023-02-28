28.02.2023 12:44

З бюджету Харкова виділені додаткові кошти на відновлення зруйнованих будинків

У бюджеті Харківської міської територіальної громади планується збільшити видатки на відновлення житлового фонду після обстрілів та поточні й капитальні ремонти інфраструктури.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради 28 лютого.

У Департаменті бюджету і фінансів зазначили, що виділення коштів пов'язано з надходженням субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в сумі 76,2 млн грн.



За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень планується збільшити видатки:

на відновлення житлового фонду (після обстрілів) - на 150 млн грн,

поточний та капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем теплопостачання та постачання холодної і гарячої води - на 110 млн грн,

реконструкцію та капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі - на 40 млн грн,

забезпечення безперебійного функціонування комунальних підприємств та установ - на 105,5 млн грн.

Також 31,5 млн грн планується спрямувати на фінансування військових частин у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської міської територіальної громади на 2018-2025 роки».

Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.



