З бюджету Харкова виділені додаткові кошти на відновлення зруйнованих будинків

У бюджеті Харківської міської територіальної громади планується збільшити видатки на відновлення житлового фонду після обстрілів та поточні й капитальні ремонти інфраструктури.
Як повідомляє РЕДПОСТ, рішення про внесення зміни до бюджету Харківської міської територіальної громади на 2023 рік прийнято на позачергової сесії Харківської міської ради 28 лютого.
У Департаменті бюджету і фінансів зазначили, що виділення коштів пов'язано з надходженням субвенції на здійснення переданих видатків у сфері освіти в сумі 76,2 млн грн.
За рахунок вільного залишку бюджетних коштів та перерозподілу раніше затверджених бюджетних призначень планується збільшити видатки:
Також 31,5 млн грн планується спрямувати на фінансування військових частин у рамках «Комплексної Програми розвитку цивільного захисту, підвищення рівня громадської безпеки та забезпечення заходів щодо підготовки територіальної оборони Харківської міської територіальної громади на 2018-2025 роки».
Раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.
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