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20.02.2023  18:26   Дмитро Колонєй

Міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час пресконференції за підсумками робочої наради з міністром енергетики України Германом Галущенком.


Міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж
Як повідомляє РЕДПОСТ , із  посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов під час  пресконференції  зокрема заначив:
 
«Систему теплопостачання у Харкові перезапускали вже сім разів з початку опалювального сезону. Звичайно, ми будемо готуватися до нового опалювального сезону у співпраці з міністерством. Виділятимемо кошти з міського бюджету, залучатимемо фінанси держави для відновлення пошкоджених підприємств. Попереду - глобальні роботи з відновлення ТЕЦ та теплових мереж», - зазначив міський голова.
 

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, тепло, харків, агрессия россии
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