20.02.2023 18:26 Дмитро Колонєй

Міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж

Про це мер Харкова Ігор Терехов поінформував під час пресконференції за підсумками робочої наради з міністром енергетики України Германом Галущенком.



Міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов під час пресконференції зокрема заначив:

«Систему теплопостачання у Харкові перезапускали вже сім разів з початку опалювального сезону. Звичайно, ми будемо готуватися до нового опалювального сезону у співпраці з міністерством. Виділятимемо кошти з міського бюджету, залучатимемо фінанси держави для відновлення пошкоджених підприємств. Попереду - глобальні роботи з відновлення ТЕЦ та теплових мереж», - зазначив міський голова.



