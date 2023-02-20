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20.02.2023  19:00   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли понад 20 селищ Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 20 лютого 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

Обстріляли понад 20 селищ Харківщини окупанти - Генштаб
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, ворог на Харківщині продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському напрямках.
 
  • На Слобожанському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них - Ветеринарне, Глибоке,  Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне. 
  • На Куп’янському напрямку противник здійснив обстріли 4 населених пунктів Харківщини: Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій у Харківській області на ранок  20 лютого 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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