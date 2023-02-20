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20.02.2023  14:27   Дмитро Колонєй

Окупанти можуть наступати і на Харків

Про не виключений наступ на Харків та постійний нагляд розвідки за ворогом, розповів спікер Східного угруповання військ ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на РБК-Україна, за словами спікера Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, теоретично вороги можуть завдати удару на будь-якому напрямку, у тому числі і на Харків.  "Важливіше, - зазначив ві - "що вони постійно в полі зору. Ми маємо дуже потужну розвідку. Харківська область готова, там є підрозділи, загартовані у боях, які зустрінуть ворога.
 
Росіянам не вдалося здійснити бліцкриг на харківському напрямку у лютому 2022 року, вони змогли просунутися, але навіть тоді вони отримали величезний опір, коли люди швидко записувалися до тероборони, підійшли наші підрозділи. А зараз, коли за супротивником постійно ведеться спостереження і всі наші частини у постійній бойовій готовності, я не думаю, що у ворога вдасться якісь несподівані стрімкі дії.
 
Щодоу напрямку Куп'янська, вони намагаються там контратакувати. Але ситуація контрольована і вона схожа на лиманський напрямок. 
 

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій у Харківській області на 20 лютого 2023 року.

 


Источник:   РБК - Україна
 Тэги:  агрессия россии, наступ, харків
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