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20.02.2023  14:35   Віталій Хінєвіч

Житель Харківської області зберігав удома боєприпаси та форму окупантів

Правоохоронці одержали інформацію, що 60-річний чоловік зберігає боєприпаси.

Зброя окупантів
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Під час санкціонованого обшуку в мешканця Чугуївського району було виявлено три реактивні протитанкові гранати, гранатомет, артилерійський порох та понад 700 набоїв.
 
Також було виявлено військову форму, два броніжилети, три каски та інші речі зразка окупаційної армії.
 
Зі слів порушника, боєприпаси та екіпірування він знайшов на колишніх позиціях російських окупантів та забрав до себе додому. Вилучені речові докази направлені на експертне дослідження.
 
За даним фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За санкціями статей передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
 
Чоловіка затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
 
Поліцейські перевіряють затриманого на причетність до скоєння інших злочинів, пов’язаних з колабораційною діяльністю.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині 18-річний хлопець передавав ворогові інформацію про ЗСУ.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харків
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