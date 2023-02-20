20.02.2023 14:13 Рита Парфенова

Комунальники Харкова усунули понад 50 аварій на водоводах

Минулого тижня аварійні бригади КП «Харківводоканал» усунули 53 аварійні ситуації на водоводах, упорядкували 53 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 23 водорозбірні колонки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Нову неділю працівники Харківводоканалу розпочали ліквідацію 10 пошкоджень на водопровідних мережах. По місту працюють 17 бригад АВР Комплексу «Харківводопостачання»

Як повідомили на підприємстві, ремонтники у стислий термін ліквідуються аварії, систематично аналізується поточний стан справ у міському водопровідному господарстві, та проводяться необхідні профілактичні роботи. Все це у комплексі дозволяє утримувати ситуацію з подачею води під контролем. Ось і на вихідних аварійники усунули 10 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відновили 10 оглядових колодязів.



Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Мещканців просять для економії часу ремонтних бригад докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові продовжують ліквідувати наслідки ворожих обстрілів.



