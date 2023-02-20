20.02.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

Харків'яни зібрали гуманітарну допомогу мешканцям Туреччини

Жителі Туреччини, які постраждали внаслідок землетрусу, отримають гуманітарну допомогу від харків'ян.



РЕДПОСТ

20 тон гуманітарної допомоги надійде до міста Газіантеп, який постраждав внаслідок сильнішого за сто років землетрусу, передає РЕДПОСТ

За словами Харківського міського голови Ігоря Терехова місто-побратим Газіантеп допомагав харків'янам із перших днів повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У свою чергу, незважаючи на складність ситуації, Харків не зміг залишатися осторонь. Саме тому харків'яни зібрали гуманітарний вантаж для постраждалих внаслідок природного катаклізму людей.

«Наше місто буде допомагати Газіантепу. Ми відправляємо гуманітарну допомогу, яку забрали наші підприємці, відповідальний бізнес. І хочу подякувати всім небайдужим і всім, хто прийняв участь у зборі цього гуманітарного вантажу, гуманітарної допомоги для нашого побратима»,- зазначив Ігор Терехов.

Окрім цього Ігор Терехов додав, що підтримка Туреччини за можливості продовжуватиметься й надалі.



