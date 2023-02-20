20.02.2023 19:32 Дмитро Колонєй

Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 120 обʼєктів «Тепломереж» - Ігор Терехов

Про це мер Харкова поінформував під час візиту міністра енергетики України Германа Галущенка.



Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 120 обʼєктів «Тепломереж» - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, відбувся робочий візит міністра енергетики України Германа Галущенка на Харківщину.

Під час наради обговорювалися поточна енергетична ситуація у місті та області і подальший розвиток електроенергетики в регіоні.

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Герман Галущенко зазначив, що, хоча наслідки ракетних атак на обʼєкти енергетичної інфраструктури у прифронтовому регіоні - одні з найбільш серйозних в Україні, усі руйнування поступово будуть усунуті.

Своєю чергою міський голова Ігор Терехов зауважив, що Харків є одним з найбільш постраждалих міст в Україні, і в складних умовах комунальники намагаються оперативно усувати пошкодження.

«Велику роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності нашого міста відіграє КП «Харківські теплові мережі». За цей час підприємство жодного дня не припиняло працювати, паралельно усуваючи наслідки терористичних атак. Внаслідок обстрілів було пошкоджено понад 120 обʼєктів «Тепломереж». Орієнтовна вартість відновлення - більше мільярда гривень», - підкреслив мер Харкова.



