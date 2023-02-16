16.02.2023 20:24 Дмитро Колонєй
Міськрада Харкова встановить низку меморіальних дошок
Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов на засіданні виконкому понформував, що у місті увічнять пам'ять низки видатних містян:
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військовослужбовця добровольчого формування територіальної громади «Хартія» Владислави Черних (на фасаді будинку за адресою: вул. Лермонтовська, 15),
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ректора Харківського національного юридичного університету у 1987-2020 рр. Василя Тація (на вул. Ярослава Мудрого, 77),
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ректора Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди у 1980-2020 рр. Івана Прокопенка (на вул. Алчевських, 29),
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ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 1992-2020 рр. Анатолія Туренка (на вул. Ярослава Мудрого, 25).
Також на фасаді будівлі на вул. Сумській, 37 планується встановити пам'ятний знак з метою увічнити пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни, розв'язаної російською федерацією.
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