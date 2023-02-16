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16.02.2023  20:24   Дмитро Колонєй

Міськрада Харкова встановить низку меморіальних дошок

Про це поінформував мер Харкова Ігор Терехов.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, мер Харкова Ігор Терехов на засіданні виконкому понформував, що у місті увічнять пам'ять низки видатних містян:
  • військовослужбовця добровольчого формування територіальної громади «Хартія» Владислави Черних (на фасаді будинку за адресою: вул. Лермонтовська, 15),
  • ректора Харківського національного юридичного університету у 1987-2020 рр. Василя Тація (на вул. Ярослава Мудрого, 77),
  • ректора Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди у 1980-2020 рр. Івана Прокопенка (на вул. Алчевських, 29),
  • ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету у 1992-2020 рр. Анатолія Туренка (на вул. Ярослава Мудрого, 25).
Також на фасаді будівлі на вул. Сумській, 37 планується встановити пам'ятний знак з метою увічнити пам'ять дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни, розв'язаної російською федерацією.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ наводив інформацію від мера Харкова Ігоря Терехова, як зараз почувають себе діти, які постраждали у жахливій аварії на окружній у січні 2023 року.
 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігорь терезов, меморіальні дошки, харьков, харків
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