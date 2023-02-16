16.02.2023 18:58 Дмитро Колонєй

Ігорь Терехов розповів, як почувають себе діти, які постраждали у страшній аварії на окружній (відео)

Після смертельної аварії у Харкові стояло питання - чи ходитимуть вони взагалі?



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про стан дітлахів через рік після трагедії на окружній.

"Пам‘ятаєте двох дітей, що втратили батьків у страшній аварії на окружній 12 січня минулого року? Вони тоді отримали страшні переломи й тоді стояло питання - чи ходитимуть вони взагалі?

Радий повідомити, що завдяки зусиллям наших лікарів у діточок все у порядку.

Вони не тільки нормально ходять, а й, як бачите, й стрибають, як годиться для чотирирічних дітей!

Дякую лікарям та всім небайдужим, хто підтримував їх у ці важки для них та країни місяці! Перемоги нам та скорішого мирного неба над всіми дітьми України!"



