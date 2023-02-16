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16.02.2023  18:58   Дмитро Колонєй

Ігорь Терехов розповів, як почувають себе діти, які постраждали у страшній аварії на окружній (відео)

Після смертельної аварії у Харкові стояло питання - чи ходитимуть вони взагалі?


Фото з відкритих джерел
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова Ігор Терехов на своєму Телеграм-каналі розповів про стан дітлахів через рік після трагедії на окружній. 
 
"Пам‘ятаєте двох дітей, що втратили батьків у страшній аварії на окружній 12 січня минулого року? Вони тоді отримали страшні переломи й тоді стояло питання - чи ходитимуть вони взагалі? 
 
Радий повідомити, що завдяки зусиллям наших лікарів у діточок все у порядку.
 
Вони не тільки нормально ходять, а й, як бачите, й стрибають, як годиться для чотирирічних дітей! 
 
Дякую лікарям та всім небайдужим, хто підтримував їх у ці важки для них та країни місяці! Перемоги нам та скорішого мирного неба над всіми дітьми України!"
 
 

 


Источник:   Телеграм-канал Ігоря Терехова
 Тэги:  дтп, ігор терехов, харьков, харків, діти
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