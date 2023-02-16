    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями порадили харківські рятувальники
16.02.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями порадили харківські рятувальники

Десять порад від харківських фахівців.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, харківські рятувальники навели десять порад, які зроблять безпечним використання зарядних пристроїв.
 
  1. Дотримуйтеся інструкції від виробника під час користування будь-якими зарядними пристроями. Купуйте їх тільки в сертифікованих точках продажу.
  2. Не залишайте смартфон заряджатися на ніч. Після повної зарядки відключіть його від мережі.
  3. Не заряджайте гаджети від несправних розеток чи подовжувачів.
  4. Не використовуйте пошкоджені адаптери та кабелі.
  5. Якщо користуєтеся повербанком, зберігайте пристрій подалі від дітей і тварин. Не залишайте його біля гарячих предметів.
  6. Під час заряджання не тримайте телефон під подушкою або в кишені. 
  7. Не заряджайте гаджети на морозі або в умовах підвищеної вологості.
  8. Під час зарядки намагайтеся не користуватися смартфоном.
  9. Якщо використовуєте автомобільний зарядний пристрій, стежте за вихідним струмом та сумісністю з гаджетом.
  10. Навчайте дітей безпечно користуватися власними гаджетами.
 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  поради, зарядний устрій, харьков, харків, пожежа
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Суспільство Стало відомо, як правильно фіксувати руйнування житла для коммпенсації 10.02 Медицина Як покращити свій імунітет: поради експерта 08.02 Lifestyle Прості поради як показати кішці трохи любові
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 