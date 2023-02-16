16.02.2023 18:33 Дмитро Колонєй
Як убезпечити себе при використанні зарядними пристроями порадили харківські рятувальники
Десять порад від харківських фахівців.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, харківські рятувальники навели десять порад, які зроблять безпечним використання зарядних пристроїв.
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Дотримуйтеся інструкції від виробника під час користування будь-якими зарядними пристроями. Купуйте їх тільки в сертифікованих точках продажу.
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Не залишайте смартфон заряджатися на ніч. Після повної зарядки відключіть його від мережі.
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Не заряджайте гаджети від несправних розеток чи подовжувачів.
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Не використовуйте пошкоджені адаптери та кабелі.
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Якщо користуєтеся повербанком, зберігайте пристрій подалі від дітей і тварин. Не залишайте його біля гарячих предметів.
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Під час заряджання не тримайте телефон під подушкою або в кишені.
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Не заряджайте гаджети на морозі або в умовах підвищеної вологості.
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Під час зарядки намагайтеся не користуватися смартфоном.
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Якщо використовуєте автомобільний зарядний пристрій, стежте за вихідним струмом та сумісністю з гаджетом.
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Навчайте дітей безпечно користуватися власними гаджетами.
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