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16.02.2023  19:10   Олександра Жук, Василь Голосний

Як у Харкові долучитися до «Гвардії наступу» (фото)

В Україні триває реалізація проекту «Гвардія наступу», що покликаний сформувати нові штурмові бригади у складі Нацгвардії, Національної поліції та Держприкордонслужби. Бригади звільнятимуть тимчасово окуповані території України.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Стати частиною «Гвардії наступу» харків’яни можуть у Центрах надання адміністративних послуг. Спеціалісти нададуть всю необхідну інформацію, проконсультують, повідомляє РЕДПОСТ.
 
Тут можна заповнити анкету учасника проекту «Гвардія наступу».
 
Кампанія з комплектування «Гвардії наступу» триває з початку лютого.  В рамках проекту «Гвардія наступу» планують сформувати 8 бригад з добровольців.
 
Кожен охочий може записатися в ту чи іншу із запропонованих бригад. На місці із заявниками працюють спеціалісти Нацгвардії, Нацполіції (штурмова бригада «Лють») та Держприкордонної служби (.штурмова бригада «Сталевий кордон»).
 
Найбільше підрозділів буде набрано Національною гвардією України. Щоб долучитися до бригад «Азов», «Буревій», «Спартан», «Рубіж», «Червона калина», «Кара-Даг» всі бажаючі, які подадуть свої заявки до «Гвардії наступу», пройдуть спеціальний відбір, а потім підготовку за спеціальністю.
 
У процесі відбору всі кандидати проходять також перевірку контррозвідкою та СБУ.  
 
На даний момент до «Гвардії наступу» подали заявки понад 20 тисяч українців у різних куточках країни. 
 
У Харкові добровольців приймають у трьох ЦНАПах:  на Гімназійній набережній, 26, проспекті Архітектора Альошина, 11 та на вулиці Чернишевській, 55. 

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Тэги:  харьков, харків, агрессия россии, гвардія наступу, армія
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