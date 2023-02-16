16.02.2023 19:25 Дмитро Колонєй

З полону звільнено 101 українця

Відбувся черговий обмін полоненими.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР МО України, додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких.

Серед звільнених військових багато— поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.

Серед звільнених:

до Військово-морських сил належать 46 звільнених,

до Державної прикордонної служби — 29,

Нацгвардії — 12,

до Збройних Сил України - 8

до лав Територіальної оборони - 5 .

Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших Захисників та Захисниць.



