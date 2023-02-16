16.02.2023 19:25 Дмитро Колонєй
З полону звільнено 101 українця
Відбувся черговий обмін полоненими.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких.
Серед звільнених військових багато— поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману.
Серед звільнених:
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до Військово-морських сил належать 46 звільнених,
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до Державної прикордонної служби — 29,
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Нацгвардії — 12,
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до Збройних Сил України - 8
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до лав Територіальної оборони - 5 .
Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших Захисників та Захисниць.
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