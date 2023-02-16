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16.02.2023  19:25   Дмитро Колонєй

З полону звільнено 101 українця

Відбувся черговий обмін полоненими.

Звільнено з полону 101 українця
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, додому повернулися 100 військових і один цивільний — перший заступник міського голови міста Енергодара Іван Самойдюк. Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня 2022 року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних та близьких. 
 
Серед звільнених військових багато— поранених. Більшість — захисники Маріуполя. Також є українські оборонці з херсонського та київського напрямків. Серед інших повернулися 63 оборонці Азовсталі, захисники Бучі, Херсона та Лиману. 
 
Серед звільнених: 
  • до Військово-морських сил належать 46 звільнених,
  • до Державної прикордонної служби — 29,
  • Нацгвардії — 12, 
  • до Збройних Сил України  - 8 
  • до лав Територіальної оборони - 5 . 
 
Цього разу всі звільнені в результаті обміну — рядовий та сержантський склад. 
 
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших Захисників та Захисниць. 
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  полон, звільнені, україна, агрессия россии
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