20.02.2023 20:00 Дмитро Колонєй

Поліцейські розшукували дівчину, яка приїхала у Харків та зникла (фото)

Зникла дівчина напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, 20 лютого 2023 року до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення 14-річної дівчини.

Правоохоронці встановили, що дівчина 19 лютого 2023 року самостійно поїхала з селища до Харкова у торгово-розважальний центр. Надалі батьки втратили зв’язок з донькою та звернулися до поліції.

Через годину поліцейські виявили дівчинку в селищі Високий. Вона вирішила після поїздки в місто залишитися на ніч у подруги. На зв’язок з батьками не вийшла, бо розрядився телефон.

Працівники поліції провели з розшукуваною та її батьками профілактичну бесіду.



