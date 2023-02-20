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20.02.2023  20:00   Дмитро Колонєй

Поліцейські розшукували дівчину, яка приїхала у Харків та зникла (фото)

Зникла дівчина напередодні самостійно поїхала до Харкова у торгово-розважальний центр.

Розшукували у Харкові та знайшли у Високому неповнолітню дівчину, яка зникла безвісті
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, 20 лютого 2023 року до відділу поліції № 3 ХРУП № 1 надійшло повідомлення про зникнення 14-річної дівчини.
 
Правоохоронці встановили, що дівчина 19 лютого 2023 року самостійно поїхала з селища до Харкова у торгово-розважальний центр. Надалі батьки втратили зв’язок з донькою та звернулися до поліції. 
 
Розшукували у Харкові та знайшли у Високому неповнолітню дівчину, яка зникла безвісті
 
Через годину поліцейські виявили дівчинку в селищі Високий. Вона вирішила після поїздки в місто залишитися на ніч у подруги. На зв’язок з батьками не вийшла, бо розрядився телефон.
 
Працівники поліції провели з розшукуваною та її батьками профілактичну бесіду.
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  розшук, зникла дівчина, харків
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