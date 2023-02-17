Ігор Терехов розповів, як у Харкові перейменовуватимуть російські топоніми

Перейменування топонімів, пов’язаних з росією, триватиме у Харкові поступово.
«Ми зараз будемо перейменовувати частину вулиць, і будемо представляти громадськості для обговорення. Це стосується вулиць, які носять, на жаль, російські назви. Ми ретельно проробили, які назви вулиць потрібно змінити. Я впевнений, що харків’яни нас підтримають, і ми зміненмо частково», розповів Ігор Терехов.
За словами мера міста, усі назви разом змінювати не будуть.
«Ми не всі вулиці разом перейменовуватимемо, бо це неможливо. Це заплутає людей, а ще перейменування пов'язані зі змінами у певних документах, тому я хочу, щоб ми це робили крок за кроком, щоб максимально не завдавати незручностей людям», - зазначив міський голова.
Також Ігор Терехов розповів, що після перемоги у війні в Харкові увічнять імена героїв - на їх честь назвуть вулиці, встановлять меморіальні дошки та пам'ятні знаки.
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