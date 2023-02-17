17.02.2023 10:50 Рита Парфенова

Про відключення світла 17 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

«Укренерго» не надавало обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 17 лютого



Фото з відкритих джерел

Це дає можливість не застосовувати у Харкові та області графіків погодинних відключень світла. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.

«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».



Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.



