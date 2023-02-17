Про відключення світла 17 лютого у Харкові розповіли в Укренерго

«Укренерго» не надавало обмеження споживання електроенергії по Харкову та області на 17 лютого
За даними компанії, в Україні немає дефіциту потужності в енергосистемі. Електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб покрити споживання.
«Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень», – повідомили в «Укренерго».
Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська область додана до списку регіонів України, де фіксується гірша ситуація з електроенергією.
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