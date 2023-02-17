Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 17 лютого

Минулої доби офіційно зареєстровано 7 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 17 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 619 осіб. Одужало 308 999 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 310 осіб. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.
Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. Найбільша кількість захворілих мешкає у Харківському районі: там діагноз підтвердився у 10 осіб (із них 7 – мешканці міста Харкова). Три позитивних результати зареєстровано у Красноградському, два – в Лозівському, по одному – у Богодухівському та Чугуївському районах області.
Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 16 лютого.
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