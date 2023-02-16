    
Главная Новини Харкова Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 лютого
16.02.2023  09:49   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 лютого

Протягом доби 15 лютого офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 991 особи. Одужало 308 984 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 301 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 11 осіб (усі – мешканці міста Харкова). 11 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, 5 – у Красноградському, 3 – в Ізюмському та 2 – в Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 лютого.

 


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
15.02 Медицина Вперше з початку року випадки COVID-19 виявили у всіх районах Харківщини 14.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 14 лютого 11.02 Медицина Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 11 лютого
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 