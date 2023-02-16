16.02.2023 09:49 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 16 лютого

Протягом доби 15 лютого офіційно зареєстровано 11 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за попередню добу у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 991 особи. Одужало 308 984 особи, на сьогоднішній день перебуває під медичним наглядом 301 особа. За добу від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у п’яти районах Харківської області. У Харківському районі діагноз підтвердився у 11 осіб (усі – мешканці міста Харкова). 11 позитивних результатів зареєстровано у Чугуївському, 5 – у Красноградському, 3 – в Ізюмському та 2 – в Лозівському районах області.

Раніше РЕДПОСТ повідомляв про статистику коронавірусу в Харкові та області на 15 лютого.



