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16.02.2023  10:25   Рита Парфенова

Голові російського банку, який впроваджував рублеву зону на Харківщині, повідромили про підозру

Фінансист блокував роботу українських фінустанов і запроваджував рублеву зону на окупованих територіях, про що звітував напряму путіну.

Голові російського банку, який впроваджував рублеву зону на Харківщині, повідромили про підозру

Як повідомили  РЕДПОСТ в Офісу Генпрокурора, керівник Публічного акціонерного товариства «Промсвязьбанк» за участі військових рф організував відкриття російських відділень банку на тимчасово окупованих територіях України.

Відділення відкривали в приміщеннях українських банків на Донеччині, Луганщині, Херсонщині і Харківщині.

Філії російського банку створювали для налагодження функціонування банківської системи рф на цих територіях. А основним завданням керівника держбанку РФ було проведення примусових дестабілізаційних заходів з введення російського рубля в обіг, що є порушенням міжнародних конвенцій.

З цією метою окупаційні адміністрації і військові зс рф створили умови для неможливості обігу гривні на тимчасово окупованих територіях. Українські банки були змушені припинити свою діяльність через неможливість провести інкасацію, відсутність зв’язку для проведення безготівкових операцій, заборону розрахунків у гривні.

Про «успіхи» та перспективи роботи «Промсвязьбанку» на тимчасово окупованих територіях України підозрюваний напряму звітував президенту РФ.
Прокурори Офісу Генпрокурора повідомили про підозру голові державного банку РФ «Промсвязьбанк» у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює СБУ.

 


Источник:   Офіс Генерального прокурора
 Тэги:  підозра, харьков, харків, прокуратура, агрессия россии
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