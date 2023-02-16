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16.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

У Харківській області знайшли безвісти зниклу жінку

Правоохоронці помітили розгублену жінку, яка сиділа на лавці.

Зникла жінка у Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Під час спілкування поліцейські з'ясували, що жінка пішла з дому наділу назад і з тих пір вважається зниклою безвісти.
 
Їй надали першу медичну допомогу, напоїли теплим чаєм. Після чого її госпіталізували до лікарні міста Мерефа, та повідомили фахівців із соціальної роботи для подальшого влаштування бабусі до пансіонату.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харківській області за добу з 15 по 16 лютого 2023 року зафіксовано три пожежі, що виникли внаслідок влучання ворожіх снарядів.
 

Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харьков, харків
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