16.02.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Частина Київського району залишиться без водопостачання

Харківські комунальники проводять ремонт магістралі на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що в зв’язку з проведенням робіт із заміни ділянки магістралі діаметром 300 мм на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової, тимчасово з 10:00 до 22:00 16 лютого, буде припинено водопостачання частини Київського району за адресами:

вул. Шишківська;

вул. Старошишківська;

вул. Лісопаркова;

вул. Жилярді;

в'їзди Жилярді;

вул. Чебишева;

вул. Шосткинська;

вул. Роменська;

в'їзди Роменські;

вул. Зоряна.

Підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Старошишківська, 4, вул. Шишківська, 8 і вул. Старошишківська, 12.

Телефон для довідок: 15-33.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах.



