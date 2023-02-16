16.02.2023 11:30 Віталій Хінєвіч
Частина Київського району залишиться без водопостачання
Харківські комунальники проводять ремонт магістралі на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на КП «Харківводоканал».
Повідомляється, що в зв’язку з проведенням робіт із заміни ділянки магістралі діаметром 300 мм на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової, тимчасово з 10:00 до 22:00 16 лютого, буде припинено водопостачання частини Київського району за адресами:
-
вул. Шишківська;
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вул. Старошишківська;
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вул. Лісопаркова;
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вул. Жилярді;
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в'їзди Жилярді;
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вул. Чебишева;
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вул. Шосткинська;
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вул. Роменська;
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в'їзди Роменські;
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вул. Зоряна.
Підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Старошишківська, 4, вул. Шишківська, 8 і вул. Старошишківська, 12.
Телефон для довідок: 15-33.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові комунальники усунули
10 аварій на водоводах.
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