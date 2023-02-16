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16.02.2023  11:30   Віталій Хінєвіч

Частина Київського району залишиться без водопостачання

Харківські комунальники проводять ремонт магістралі на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що в зв’язку з проведенням робіт із заміни ділянки магістралі діаметром 300 мм на перехресті вулиць Чкаловської та Лісопаркової, тимчасово з 10:00 до 22:00 16 лютого, буде припинено водопостачання частини Київського району за адресами:
 
  • вул. Шишківська;
  • вул. Старошишківська;
  • вул. Лісопаркова;
  • вул. Жилярді;
  • в'їзди Жилярді;
  • вул. Чебишева;
  • вул. Шосткинська;
  • вул. Роменська;
  • в'їзди Роменські;
  • вул. Зоряна.
Підвезення води здійснюється автоцистернами підприємства за адресами: вул. Старошишківська, 4, вул. Шишківська, 8 і вул. Старошишківська, 12.
 
Телефон для довідок: 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
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