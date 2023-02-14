14.02.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах

Фахівці оперативно ліквідували пошкодження на трубопроводах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

У понеділок, 13 лютого бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтники усунули ушкодження на чотирьох ділянках магістралей.

«Досить складна аварія сталася на трубопроводі діаметром 600 мм на в'їзді Трінклера. Досвідчені ремонтники негайно відреагували на цю ситуацію та оперативно провели комплекс відновлювальних заходів. У результаті аварійну ситуацію було усунено в встановлені терміни.

Також бригади успішно спрацювали на вул. Архітекторів (діаметр магістралі 250 мм), пров. 1-му Орському (200 мм) та вул. Отакара Яроша (150 мм). Після завершення робіт території упорядкували», – поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.

Сьогодні, 14 лютого, бригади АВР розпочали ліквідацію 11 пошкоджень на водопровідних мережах.

Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.



