    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах
14.02.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники усунули 10 аварій на водоводах

Фахівці оперативно ліквідували пошкодження на трубопроводах.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
У понеділок, 13 лютого бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 10 аварійних ситуацій на водоводах. Зокрема, у Шевченківському районі ремонтники усунули ушкодження на чотирьох ділянках магістралей.
 
«Досить складна аварія сталася на трубопроводі діаметром 600 мм на в'їзді Трінклера. Досвідчені ремонтники негайно відреагували на цю ситуацію та оперативно провели комплекс відновлювальних заходів. У результаті аварійну ситуацію було усунено в встановлені терміни.
 
Також бригади успішно спрацювали на вул. Архітекторів (діаметр магістралі 250 мм), пров. 1-му Орському (200 мм) та вул. Отакара Яроша (150 мм). Після завершення робіт території упорядкували», – поінформував начальник районної служби Андрій Целогородцев.
 
Сьогодні, 14 лютого, бригади АВР розпочали ліквідацію 11 пошкоджень на водопровідних мережах.
 
Для економії часу аварійників необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області.
 

Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.02 ЖКГ Комунальники Харкова усувають дефекти на мережах центрального опалення 13.02 ЖКГ АТ «Харківгаз» розпочинає звірку показань газових лічильників 13.02 ЖКГ Як у Харкові чистять вулиці від снігу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 