14.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

На Харківщину зайшов циклон у вигляді мокрого снігу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.

Близько опівночі 13 лютого, з північної частини області зайшов циклон у вигляді мокрого снігу різної інтенсивності, який став розповсюджуватись по всій території області. На ранок 14 лютого хмарно, подекуди спостерігається мокрий сніг.

В роботі над забезпеченням проїзду по дорогам державного значення було задіяно більше 130 одиниць спецтехніки та використано 1442м3 піщано-сольової суміші. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.

Учасникам дорожнього руху радять під час руху бути пильними та враховувати погодні умови. Зберігати спокій, дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.



