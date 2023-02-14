    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області
14.02.2023  11:15   Віталій Хінєвіч

Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області

На Харківщину зайшов циклон у вигляді мокрого снігу.

дорога
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
 
Близько опівночі 13 лютого, з північної частини області зайшов циклон у вигляді мокрого снігу різної інтенсивності, який став розповсюджуватись по всій території області. На ранок 14 лютого хмарно, подекуди спостерігається мокрий сніг.
 
В роботі над забезпеченням проїзду по дорогам державного значення було задіяно більше 130 одиниць спецтехніки та використано 1442м3 піщано-сольової суміші. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.
 
Учасникам дорожнього руху радять під час руху бути пильними та враховувати погодні умови. Зберігати спокій, дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, як у Харкові чистять вулиці від снігу.
 

Источник:   Служба автомобільних доріг у Харківській області
 Тэги:  дороги, харьков, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.02 Дороги та транспорт Пішоходам та водіям нагадали правила перетину перехресть у разі вимкнення світлофора 03.02 Дороги та транспорт Шляховики продовжують ремонт автомобільних доріг у Харківській області 02.02 Дороги та транспорт Дороги Харківської області розчищають від снігу
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 