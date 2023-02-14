14.02.2023 11:15 Віталій Хінєвіч
Шляховики розповіли про стан доріг у Харківській області
На Харківщину зайшов циклон у вигляді мокрого снігу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу автомобільних доріг у Харківській області.
Близько опівночі 13 лютого, з північної частини області зайшов циклон у вигляді мокрого снігу різної інтенсивності, який став розповсюджуватись по всій території області. На ранок 14 лютого хмарно, подекуди спостерігається мокрий сніг.
В роботі над забезпеченням проїзду по дорогам державного значення було задіяно більше 130 одиниць спецтехніки та використано 1442м3 піщано-сольової суміші. Продовжуються роботи з оброблення протиожеледними матеріалами доріг державного значення.
Учасникам дорожнього руху радять під час руху бути пильними та враховувати погодні умови. Зберігати спокій, дотримуватись правил дорожнього руху та дистанції.
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