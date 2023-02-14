14.02.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

У Харкові знайшли дітей, які вирішили самостійно погуляти

Дітей без супроводу дорослих побачив охоронець супермаркету.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

13 лютого о 20:30 правоохоронці отримали інформацію від охорони супермаркету, що біля входу до магазину тривалий час перебувають діти без супроводу дорослих.

Працівник ювенальної превенції ХРУП № 1 встановив, що 15-річна дівчина та її 12-річний брат перебувають під опікою бабусі.

Діти без супроводу бабусі приїхали автобусом із села Безлюдівка до Харкова, не попередивши опікунку.

Про зникнення підлітків та їх розшук до працівників поліції звернень не надходило, тому правоохоронці прийняли рішення про доставляння дітей до Мерефянської лікарні за актом про знайдену дитину.

На даний момент життю та здоров'ю дітей загрози немає.

Поліцейські сповістили працівників соціальної служби Харківського району для прийняття подальших дій щодо соціального захисту та супроводу дітей.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом шукали хлопця , який втік з дому після побиття коханцем матері.



